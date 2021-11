Le curiosità di Juventus-Fiorentina

Tutti i dati del match di questa sera

redazionejuvenews

Il sito web ufficiale della Fiorentina ha pubblicato tutte le curiosità in vista del match tra Juvee viola di questa sera. Di seguito riportiamo i dati Opta: "Tra le 16 squadre affrontate almeno otto volte in Serie A, la Fiorentina è una delle due contro cui Paulo Dybala ha partecipato a meno gol: solo tre, frutto di una rete e due assist in 11 sfide (tre anche contro la Roma, a cui però ha segnato tre reti). Álvaro Morata ha segnato un gol in due delle sue ultime tre gare di Serie A contro la Fiorentina, in entrambe le occasioni entrando a gara in corso. Prima di passare alla Juventus, Federico Chiesa aveva giocato 137 partite di Serie A con la maglia della Fiorentina, segnando i suoi primi 26 gol nella competizione.

Federico Bernardeschi ha giocato le sue prime tre stagioni di Serie A con la Fiorentina (14 gol in 72 presenze di campionato) - sette invece le reti in 115 gare di campionato da quando veste la maglia bianconera. Anche Juan Cuadrado e Giorgio Chiellini hanno un passato in Viola: 20 gol in 85 presenze di Serie A per il colombiano e tre reti in 37 presenze in campionato per il difensore classe '84.

Allenatori

La prossima sarà la 200ª vittoria per Massimiliano Allegri in tutte le competizioni con la Juventus: solo due allenatori hanno tagliato questo traguardo da quando esiste la Serie A a girone unico (dal 1929/30): Giovanni Trapattoni (319) e Marcello Lippi (227). Massimiliano Allegri ha vinto otto dei 10 precedenti in Serie A alla guida della Juventus contro la Fiorentina (1N, 1P). In generale il suo bilancio da allenatore contro la Viola in Serie A è di 11 successi, 4 pareggi e 6 sconfitte (solo contro l’Inter conta più gare perse, 7). Vincenzo Italiano ha perso i due precedenti da allenatore in Serie A contro la Juventus, entrambi la scorsa stagione con lo Spezia.

Arbitro

13ª direzione di gara per Simone Sozza in Serie A, quinta stagionale. Simone Sozza non ha mai diretto fin qui un match della Juventus in Serie A. La Fiorentina ha perso l’unico precedente con l’arbitro Simone Sozza in Serie A: sconfitta 1-2 contro il Napoli lo scorso ottobre" (acffiorentina.com).