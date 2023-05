Le Academy della Juventus premiate come migliori organizzazioni sportive

Importante riconoscimento per la società bianconera che continua la sua espansione e l'attenzione per i giovani

La Juventus è attesa domenica dalla partita contro l'Atalanta, scontro diretto per le prime posizioni della classifica, valevoli per la qualificazione alla Champions League del prossimo anno. La squadra bianconera è attesa da cinque finali, che determineranno la possibilità di raggiungere il secondo posto, e oltre a queste si giocherà l'accesso alla finale di Europa League nella doppia sfida contro il Siviglia.

I bianconeri intanto continuano nel loro impegno extra campo, soprattutto per quanto riguarda la crescita dei giovani e del brand Juventus nel mondo. Proprio per questo è arrivato ieri il riconoscimento agli SPIA, Sports Industry Awards, per due Academy bianconere e per il loro lavoro.

"Le Juventus Academy Dubai e la Juventus Academy a Sharjah hanno ricevuto un bel riconoscimento, proprio a Dubai. Ieri sono state premiate come prime academy calcistiche, seconde fra le migliori organizzazioni sportive in generale, agli SPIA, Sports Industry Awards. SPIA è un premio dedicato alle organizzazioni, ai progetti e alle idee che contribuiscono a sviluppare lo sport in Medio Oriente. A ritirare il premio per la Juventus un testimonial d'eccezione, Andrea Barzagli, sul palco insieme al Presidente di FFG Sports Management Mohammed Lajam, a Fabrizio Puglisi, CEO di FFG Sports Management e a tutti gli allenatori della Juventus Academy in Dubai e Sharjah. Un altro bel successo per il progetto Juventus Academy!" (Juventus.com)