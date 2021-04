Le 10 statistiche prima di Fiorentina-Juventus

TORINO - Il sito web ufficiale della Juventus ha pubblicato un articolo in cui elenca le 10 statistiche più interessanti in vista della partita contro la Fiorentina di oggi alle 15. Di seguito le riportiamo.

NUMERO 164 "164º confronto in Serie A tra Fiorentina e Juventus: avanti i bianconeri nel bilancio per 78 successi e 34 - 51 pareggi completano il quadro nel massimo campionato.

81 IN TOSCANA Sono 81 i precedenti tra Fiorentina e Juventus in Serie A in casa dei viola: 27 successi per i padroni di casa contro i 23 dei bianconeri (31 pareggi).