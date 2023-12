Lazzari: “La Juventus farà un innesto importante senza fare follie”

Intervistato per Sportitalia.com, Lorenzo Lazzari ha parlato del calciomercato invernale che sarà per la Juventus. Ecco le sue parole: "Penso che la Juventus cercherà di andare a completare il centrocampo, reparto dove è andata in difficoltà viste le squalifiche. I bianconeri cercheranno di lottare fino alla fine per vincere il campionato. Sicuramente non prenderanno qualcuno tanto per prenderlo, ma cercheranno un innesto importante, anche se non faranno follie. In generale credo una cosa".