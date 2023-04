Sarri non ci sta: “Punti riconsegnati alla Juve? Campionato falsato”

Al termine della partita contro il Torino l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha detto: “ Dal punto di vista legale non ho le conoscenze per poter dare un parere. Dal punto di vista sportivo il campionato è falsato . Per mesi c’è stata una classifica, adesso è diversa e potrebbe ricambiare. Spero che qualcuno nella giustizia sportiva abbia il buon gusto di dare le dimissioni”.

I biancocelesti sono infatti secondi in classifica e la Juve ora è soltanto a due punti di distanza. Dopo la sconfitta di ieri contro il Torino se i bianconeri dovesse battere il Napoli si ritroverebbero quindi a scalvare la squadra di Sarri. “Mancano 8 partite alla fine. Noi nelle ultime 8 abbiamo ripreso tanti punti a tutte. Si può stravolgere una classifica in 8 giornate, l’ho detto ai ragazzi durante la settimana. Non era facile prima, non è impossibile ora. Non dobbiamo fare troppi calcoli”, ha concluso l'allenatore della Lazio.