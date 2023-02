Lazio, Sarri: “Sono deluso dal risultato ma non dalla prestazione”

Al termine della partita contro la Juve, l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Mediaset: "Son deluso dal risultato ma non dalla prestazione. Negli ultimi 20 metri siamo stati poco precisi e nel finale ci siamo sbilanciati, ma è stata una buona partita. Siamo mancati nel riempire l'area e per iniziative importanti da gol. Ci dispiace uscire ma non siamo delusi".