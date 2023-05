Lazio, Milinkovic chiude alla Juve? “A Roma sto bene”

La Juve continua a sognare Milinkovic Savic: il centrocampista serbo sarà mai un giocatore bianconero? Le sue parole a Dazn Heroes

redazionejuvenews

Certi amori non finiscono mai e quello tra la Juve e Milinkovic Savic torna sempre ciclicamente sui titoli dei giornali. Il centrocampista della Lazio piace ai bianconeri da ormai diversi e anni, ma Lotito non ha mai aperto alla cessione. In vista della prossima estate la Vecchia Signora proverà di sicuro un altro assalto: il Sergente arriverà finalmente a Torino?

Intervistato nel corso del programma Dazn Heroes Milinkovic ha detto: "Tra 4-3-3 e 3-5-2 cambia tanto. Nel 3-5-2 hai molti giocatori intorno e sai sempre dove passarla, nel 4-3-3 si corre di più. A me piace di più il 3-5-2. Mi sto divertendo a giocare con Sarri, ma preferivo l’altro modulo. Immobile? Ci capiamo bene, so sempre dov’è. Quando non lo vedo, lo sento e so che è pronto. Anche lui forse sa che gli posso dare assist senza vederlo, perché ci capiamo. Futuro? A Roma sto bene. I tifosi della Lazio ci sono stati sempre per me, anche nei momenti difficili. Per loro posso avere solo belle parole".

Parole che seguono quelle del suo agente: "Ogni giorno sentire storie sul contratto e sul futuro è molto poco carino sia per me che per lui. Con Lotito abbiamo parlato molte volte, si è già stabilito di far finire la stagione, poi avremo tempo per parlare di tutto”.