Lazio, Lotito furioso post Juve: “Devono darsi una svegliata!”

Contro la Juve è arrivata la terza sconfitta nelle prime tre partite per la Lazio: la rabbia del presidente Lotito

Vlahovic, Chiesa e poi di nuovo Vlahovic, con Luis Alberto in mezzo a ridare per un attimo speranza: la partita della Lazio contro la Juve non è stata quella che i tifosi biancocelesti avrebbero sperato di vedere.