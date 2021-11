Verso Lazio-Juventus: 5 momenti indimenticabili del passato

Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha mostrato cinque momenti che hanno reso speciali le sfide del passato contro la Lazio

Tre gol in altrettante partite. Il bilancio di Cristiano Ronaldo in Lazio-Juventus presenta un paradosso: perché mentre lui viaggia con metodo e regolarità, segnando in ogni gara, i punteggi si differenziano l'uno dall'altro. Vittoria per 2-1 al primo appuntamento; 3-1 per i padroni di casa, che all'Olimpico in campionato non vincevano dal precedente decennio; 1-1 nell'ultima gara, quando la Juve è stata raggiunta nel finale da un exploit di Caicedo.