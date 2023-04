Lazio-Juventus: una partita segnata dai difensori

La squadra bianconera scenderà in campo domani contro i biancocelesti per la partita valevole per la ventinovesima giornata

La Juventus scenderà in campo domani sera contro la Lazio nella partita valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A . Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno ripercorso le sfide del passato e i difensori che le hanno segnate.

"Nella lunga e nutrita storia di Lazio-Juventus, molto spesso sono stati i difensori ad avere una parte importante. A partire ovviamente dal periodo della BBBC: qui si vedono in azione Barzagli e sullo sfondo Bonucci, in occasione della gara del 2015-16, vinta dai bianconeri per 2-0, con un clean-sheet per Buffon.