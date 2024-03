La squadra bianconera scende in campo contro i biancocelesti nella trentesima giornata del campionato di Serie A

Cristiano Passa Redattore 30 marzo - 12:51

La Juventus scenderà in campo questa sera contro la Lazio nella partita valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A. Attraverso il suo sito internet, la squadra bianconera ha analizzato numeri e statistiche relativi alla partita. "Dopo i pareggi contro Atalanta e Genoa, la Juventus potrebbe pareggiare tre partite consecutive in Serie A per la prima volta dal periodo tra il settembre e l’ottobre 2020, con Andrea Pirlo in panchina.

La Juventus ha incassato 12 dei 23 gol concessi in questa stagione nel 2024, il 52%. in percentuale ne hanno concessi di più nel nuovo anno solare solo il Las Palmas (53%) e il Nizza (55%).

La Juventus è una delle due formazioni ad avere concesso meno reti su sviluppo di calcio da fermo nella Serie A 2023/2024 (cinque, al pari dell’Inter).

La Juventus ha segnato nove gol di testa in questo campionato e nella Serie A 2023/2024 hanno fatto meglio solamente Roma (11) e Fiorentina (12) – dall'altra parte la Lazio è la squadra che ha trovato meno reti con questo fondamentale (due) –.

La Juventus ha segnato sei gol nel campionato in corso in seguito a recuperi alti del pallone e in questa Serie A solo Napoli (10) e Inter (sette) hanno fatto meglio. Allo stesso tempo l’avversario di giornata ha incassato solo due reti da queste situazioni di gioco nel torneo in corso.

La Juventus ha segnato sette gol su sviluppo di corner in questo campionato, meno solo del Milan (otto). Allo stesso tempo, però, la Lazio ha subito due reti in queste situazioni di gioco in questa Serie A e nessuna squadra ha fatto meglio (a due anche Inter, la stessa Juventus e il Milan).

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.