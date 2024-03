Lazio-Juventus, la moviola della sfida: Colombo promosso

Nell'anticipo della trentesima giornata, la Juventusha perso con la Lazio, in una partita complicata e combattuta. La squadra arbitrale, composta da Colombo come direttore di gara, da Preti e Vecchi come guardalinee, da Marchetti come quarto uomo e dai Varisti Mazzoleni e Chiffi, ha svolto un buon lavoro.