Lazio-Juventus, Milik: “Felice di essere tornato in campo”

Sì, è vero. La partita si è messa male. Abbiamo sofferto abbastanza. La Lazio è comunque una buona squadra e soprattutto a casa loro ci hanno messo in difficoltà. Però siamo contenti che tra qualche settimana torniamo qui a Roma per giocare una finale. Un altro obiettivo era giocare la Supercoppa e ora siamo anche lì. Siamo contenti di questo. Sappiamo che dobbiamo fare meglio e possiamo fare meglio. Però apprezziamo questo e siamo felici.

Cosa si prova nell'entrare in campo e segnare un gol subito importantissimo per la Juventus?

Sono contento soprattutto perché sono tornato dall'infortunio e ho avuto la possibilità di giocare qualche minuto. Tymo (Weah dcr) ha fatto un buon cross. Sono contento per la squadra, per il nostro club, per la vittoria, ma soprattutto per i tifosi che ci sostengono ovunque ed è una bella cosa.