La squadra bianconera scende in campo contro i biancocelesti nella partita valevole per la trentesima giornata

La Juventus sta per scendere in campo contro la Lazio nella partita valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di SerieA. I bianconeri cercheranno di tornare alla vittoria, che manca dalla partita contro il Frosinone. Quella di oggi sarà la prima di tre sfide contro la squadra di Tudor, che giocherà contro i bianconeri nella doppia sfida valevole per la semifinale di CoppaItalia. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno questa sera di Milik, infortunato, e di Vlahovic, squalificato, oltre che di Alcaraz ancora ai box. Davanti a Szcvzesny la difesa sarà formata da Danilo, Rugani, Bremer e De Sciglio. A centrocampo agiranno Miretti, Locatelli e Rabiot, con il tridente in attacco formato da Cambiaso, Kean e Chiesa.