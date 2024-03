La squadra bianconera scende in campo contro i biancocelesti nella partita valevole per la trentesima giornata di Serie A

La Juventus scenderà in campo sabato sera contro la Lazio nella partita valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di SerieA. Attraverso il suo sito internet, l'AIA ha reso note le designazioniarbitrali per la giornata. Ad arbitrare la sfida dello Stadio Olimpico sarà Andrea Colombo della sezione di Como. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Preti e Vecchi, IV uomo Marchetti. Al VAR agirà Mazzoleni, AVAR Chiffi. Queste le designazioni complete.