Lazio-Juventus: la probabile formazione bianconera

La squadra bianconera in campo alle 18 contro la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma

La Juventus è attesa questo pomeriggio alle 18 dalla partita contro la Lazio in programma allo Stadio Olimpico di Roma. Alle 18 le due squadre scenderanno in campo, con i bianconeri che cercheranno la vittoria per agganciare la Lazio in classifica e per non perdere terreno dalla coppia di testa formata da Milan e Napoli, che saranno rispettivamente impegnate contro Fiorentina e Inter. Massimiliano Allegri ha potuto allenare la squadra al completo solo nella giornata di ieri, e dopo l'allenamento Paulo Dybala ha dovuto dare forfait per la partita di Roma, così come Aaron Ramsey, che in Nazionale era sembrato in forma e che è tornato a Torino acciaccato. Oltre a loro assenti anche Chiellini, De Sciglio e Bernardeschi, con il terzino che tornerà a disposizione per la partita contro l'Atalanta, mentre il numero 20 tram non meno di tre settimane.