Lazio-Juventus: i precedenti tra le due squadre

"La Juventus è la squadra che ha battuto più volte la Lazio in Serie A: 86 successi bianconeri, a fronte di 35 vittorie biancocelesti e 38 pareggi – inoltre, l’unica squadra battuta più volte dalla Vecchia Signora nella competizione è l’Inter (87). Nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2004/05), solo il Milan contro il Cagliari (28) e la Juventus contro l’Udinese (27) hanno registrato più vittorie contro una singola avversaria rispetto ai successi ottenuti dalla Juventus contro la Lazio (26). Dopo il successo per 3-1 nella gara d’andata dello scorso 16 settembre, la Juventus potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro la Lazio in Serie A per la prima volta dal 2018/19. Dal 2014/15 in avanti la Lazio ha perso 14 partite contro la Juventus (3V, 2N); quella bianconera è la squadra che ha battuto più volte i biancocelesti nel periodo. Nello stesso periodo, dal 2014/15 in avanti, la Lazio è la squadra contro cui la Juventus ha mantenuto più volte la porta inviolata in Serie A (10 clean sheet in 19 sfide, 14 gol subiti), segnando in tutte le ultime 22 partite di Serie A. Questa è già la miglior striscia per i bianconeri contro i biancocelesti nel massimo campionato.