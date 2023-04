Lazio-Juventus, bolgia bianconera all’Olimpico: previsti quasi 10mila tifosi

Manca sempre meno a Lazio-Juventus, sfida valevole per la 29a giornata di Serie A. Sarri pronto a sfidare Allegri, un tabù per il grande ex di serata che si giocherà in una cornice di pubblico delle grandi occasioni. La Juve vuole ripartire dopo gli ultimi risultati positivi e dal pareggio in Coppa Italia contro i nerazzurri, macchiato dalle espulsioni e dalle polemiche con conseguenti squalifiche.