Lazio-Juventus, da Bonucci fino a Kean: cinque curiosità sul match

Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha pubblicato cinque curiosità interessanti sul match contro la Lazio

redazionejuvenews

Vittoria importante per la Juventus contro la Lazio, che di ritorno dalla pausa nazionali riprende il proprio cammino in campionato nel migliore dei modi. Tre punti fondamentali, che fanno sperare. Ottima prestazione da parte dei ragazzi di Massimiliano Allegri, precisi e ordinati in ogni zona del campo. Sugli scudi Bonucci e Chiesa, migliori in campo. Il difensore italiano è stato perfetto in fase difensiva e decisivo in quella offensiva: per lui ben due gol, entrambi su calcio di rigore. L'ex Fiorentina, invece, ha preso per mano la squadra e in assenza di Dybala ha trascinato sulle sue spalle gran parte dell'attacco. Ora testa al Chelsea, prossimo avversario in Champions League: in palio il primo posto nel Gruppo H.

Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha pubblicato cinque curiosità interessanti sul match:

"-La Juventus ha vinto la sua prima partita con un margine di almeno due gol in questo campionato (non ci riusciva dal 4-1 contro il Bologna, lo scorso maggio).

-Questa sconfitta ha interrotto una serie di imbattibilità di 19 gare casalinghe per la Lazio in Serie A (17V, 2N) – per i biancocelesti infatti è il primo KO interno nel 2021 nella competizione.

-Leonardo Bonucci ha realizzato la sua prima marcatura multipla in 402 presenze in Serie A; non solo è capocannoniere della Juve con Dybala (3 gol), ma è l'unico difensore ad aver segnato almeno due reti in ciascuna delle ultime nove stagioni nei cinque grandi campionati europei. E infine è il difensore che ha segnato più gol in Serie A dall'inizio dello scorso decennio: 27 reti.

-Questa è stata la 150ª partita di Serie A con Leo in campo per tutto l’incontro in cui la sua squadra non ha subito gol.

-Moise Kean è il terzo giocatore nato negli anni 2000 ad aver collezionato 100 presenze nei cinque grandi campionati europei (dopo Jadon Sancho e Hamed Traore)". (Juventus.com)