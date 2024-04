Lazio-Juve, Tudor deluso: “Grande gara, purtroppo non è bastato”

Nonostante la vittoria per 2-1 nella semifinale di ritorno contro la Juve, la Lazio è stata eliminata dalla Coppa Italia. Al termine della partita l'allenatore biancoceleste Igor Tudor ai microfoni di Sport Mediaset ha detto: "Abbiamo fatto una gran gara, purtroppo non è bastato. Facciamo loro i complimenti, come li faccio ai miei ragazzi perché hanno dato tutto. Io sono felice dei ragazzi, abbiamo vinto tre partite su quattro in campionato. Vogliamo proseguire, abbiamo una partita super importante contro il Verona sabato, manca poco. Io sono qua da un mese, poi quando si costruiscono le squadre si costruiscono per un certo tipo di gioco. Poi sicuramente ci metteremo a lavorare anche in estate per completare con profili giusti, un po' di fisicità e di gamba ci manca. Poi facendo la preparazione si crescerà ancora".