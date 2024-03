I TOP e FLOP di Lazio-Juve: chi ha visto Miretti e Locatelli?

L'unico vero TOP è Bremer. Grazie ai suoi interventi, infatti, i bianconeri hanno subito solo un gol. Per il resto si salvano in pochi. Sufficiente il resto della difesa, così come Szczesny.

Passando ai FLOP, invece, nessuna insufficienza grava ma tanti rimandati. Miretti e Locatelli non convincono, quasi invisibili in mezzo al campo. Spreca l'occasione da titolare Kean, che non riesce a convincere come prima punta.