Lazio-Juve, da Sarri alla Milinkovic: sfida tra passato, presente e futuro

Dagli ex Sarri, Immobile e Pellegrini, fino al sogno Milinkovic-Savic: Lazio-Juve, una sfida tra passato, presente e futuro

redazionejuvenews

Il match tra Lazio e Juve si prospetta una partita fondamentale per la stagione dei bianconeri, con intrecci profondi tra passato, presente e futuro. Una serie di sfide nelle sfide che vanno oltre al campo. Perchè se da una parte la Vecchia Signora punta a vincere per avvicinarsi alla zona Champions, dall'altra battere l'ex Maurizio Sarri sarà tutt'altro che semplice. L'allenatore italiano ha guidato i bianconeri per una sola stagione e avrà voglia di vendetta.

Ma gli ex saranno anche in campo, con Immobile e Pellegrini che si preparano a sfidare la loro vecchia squadra. L'attaccante italiano non sta vivendo un grande momento di forma, ma vorrà tornare subito al gol: quale miglior occasione che segnare alla Juve?

Ma l'intreccio più interessante è forse quello con il futuro, con quel Milinkovic-Savic che ormai da diverse stagioni è il sogno dei tifosi bianconeri. Il centrocampista serbo è già tornato nei mirini della Juve in vista del prossimo mercato estivo, giocatore perfetto per la mediana della Vecchia Signora. Operazione che però è e resta particolarmente difficile. Sognare non costa nulla: Vlahovic, Kostic e Milinkovic-Savic per una squadra tutta serba. Un futuro che passa dalla sfida contro la Lazio, che la Juve dovrà vincere a ogni costo.