Lazio, Romero e Basic in coro: “Proviamo a ripeterci contro la Juve”

Vittoria per 1-0 della Lazio, che ha battuto il Monza grazie al gol del giovane classe 2004 Luka Romero. Ora la squadra di Maurizio Sarri si prepara a sfidare la Juve, ultima avversaria prima della pausa per il Mondiale. Al termine della partita l'autore del gol ai microfoni di Lazio Style Channel ha detto: “Sono molto contento, il gol è stata un’emozione molto grande. Sono felicissimo per la rete e per la vittoria della squadra. La squadra mi aiuta molto in allenamento, ringrazio tutti. Il gol è per tutta la mia famiglia, anche per mia mamma e mio fratello che sono a Maiorca. Abbiamo ottenuto tre punti importanti, dobbiamo provare a ripeterci contro la Juventus per continuare su questa strada”.