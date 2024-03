Le probabili formazioni di Lazio-Juve: emergenza in attacco per Allegri

Terminata la pausa nazionali la Juve si prepara a tornare in Serie A. I bianconeri sabato alle 18:00 affronteranno infatti la Lazio, match particolarmente complesso per gli uomini di Allegri. Ma come scenderanno in campo i bianconeri? In porta ci sarà il solito Szczesny, con Gatti, Bremer e Danilo a comporre la linea di difesa a tre. Sulle fasce pronti Cambiaso e Kostic, con McKennie, Locatelli e Rabiot in mediana. In attacco squalificato Vlahovic e infortunato Milik: l'unico a disposizione di Allegri è Kean. Al suo fianco Chiesa è in vantaggio su Yildiz.