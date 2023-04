Verso Lazio-Juve, buone notizie per Allegri: Pogba e Bonucci in gruppo

Buone notizie in casa Juve, che in vista della sfida contro la Lazio spera di poter recuperare Pogba e Bonucci. Le ultime novità

redazionejuvenews

Con un comunicato ufficiale la Juve ha comunicato la ripresa degli allenamenti in vista del match contro la Lazio: "La Juventus è immediatamente tornata ad allenarsi dopo il pareggio per 1-1 nella semifinale di andata della Coppa Italia contro l'Inter. All'orizzonte c'è la trasferta a Roma contro la Lazio, in programma sabato 8 aprile alle ore 20:45, valevole per la ventinovesima giornata di campionato.

Squadra al lavoro al Training Center, dunque, divisa in due gruppi come sempre accade il giorno dopo una partita: scarico per i protagonisti contro i nerazzurri, campo per il resto del gruppo, che ha lavorato su possesso palla e sullo sviluppo dell'azione per la conclusione prima di chiudere l'allenamento con una serie di partitelle sotto pressione".

Buone notizie per Massimiliano Allegri, che ha potuto riabbracciare Pogba e Bonucci. Il centrocampista francese e il difensore italiano hanno infatti svolto gran parte dell'allenamento con il gruppo e puntano quindi alla convocazione per il match contro i biancocelesti. Per la prima volta in stagione il tecnico bianconero potrebbe poter contare su tutta la rosa al completo. Il finale di stagione della Vecchia Signora è ricco di impegni importanti: Max avrà bisogno di tutte le forze a disposizione per poter vincere.