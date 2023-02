Lazio, Patric non ci sta: “Il gol della Juve ha indirizzato la partita, peccato”

Grazie alla rete di Bremer la Juve ieri sera ha battuto la Lazio e ha passato il turno di Coppa Italia. La squadra di Massimiliano Allegri in semifinale affronterà quindi l'Inter in una doppio Derby d'Italia fondamentale per la stagione bianconera. Ottima prestazione da parte della Vecchia Signora, solida in difesa e abile a trovare la via del gol.