Lazio, Hysaj avverte la Juve: “Siamo in un momento positivo”

Intervenuto nel match program della Lazio in vista della sfida contro la Juve, il terzino biancoceleste Hysaj ha detto: "Siamo in un momento positivo, dobbiamo cercare di sfruttarlo per prenderci una vittoria che sarebbe molto importante per la nostra classifica. Sappiamo però che anche la Juventus è in un buon momento di forma e ha tanti calciatori di grande qualità, per questo servirà la massima attenzione dall’inizio alla fine della partita".