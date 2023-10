Juventus, al lavoro per completare la difesa: Scalvini è il primo obiettivo

Giuntoli e Manna sono al lavoro per rinforzare i bianconeri in ottica mercato. Il difensore della Dea è in cima alla lista dei desideri

redazionejuvenews

Giuntoli ha iniziato a guardarsi intorno in vista della finestra invernale di gennaio. La priorità della dirigenza bianconera è quello di acquistare un nuovo centrocampista, considerate le assenze per squalifica di Paul Pogba e Nicolò Fagioli. Nonostante questa priorità, Giuntoli vorrebbe sistemare anche il reparto difensivo, soprattutto per la prossima stagione.

Un gioiello nel mirino — Secondo quanto riportato da TMW, la Juventus avrebbe messo nel mirino Giorgio Scalvini. Il centrale dell’Atalanta, reduce da una prestazione negativa con la maglia della nazionale contro l’Inghilterra, è diventato un elemento fondamentale per Gasperini ed ha attirato l’attenzione di diversi club europei. La valutazione del suo cartellino si aggira sui 50 milioni di euro, richiesta della Dea al PSG in estate, ma il prezzo potrebbe lievitare in base alle prestazioni in campo internazionale. Nel mentre, la Juve sogna un altro colpo a centrocampo.Ecco di chi si tratta <<<

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.