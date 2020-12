Laudisa sul mercato: “Per la Juve colpi a costo zero, può arrivare Llorente”

TORINO – Mancano pochi giorni all’inizio della finestra invernale di calciomercato e la Juventus si sta preparando a mettere a segno nuovi colpi. La società bianconera vuole rinforzare la squadra e il Chief Football Officer Fabio Paratici avrebbe messo nel mirino già diversi obiettivi. Molti nomi, infatti, stanno circolando ultimamente dalle parti della Continassa, alcuni molto noti nel nostro campionato. In particolar modo, la dirigenza vorrebbe completare il pacchetto offensivo, prendendo una punta che possa fare da riserva ad Alvaro Morata. Quali sono, però, le potenzialità della Vecchia Signora in questa sessione di contrattazioni?

Una domanda molto importante in questo momento delicato dal punto di vista economico e, per quanto riguarda la Juve, anche calcistico. Di questo, dunque, ha voluto parlare il giornalista de La Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco le sue parole: “Tutte le società dovranno puntare su colpi a basso costo e tra queste anche l’Inter, dato che le risorse sono scarse. Per quanto riguarda Arkadiusz Milik il discorso è un po’ complicato: il Napoli, infatti, chiede circa 18 milioni di euro, ma il giocatore è in scadenza di contratto e a febbraio potrà firmare con qualsiasi squadra. Molte probabilmente, non c’è stata nessuna chiacchierata tra Andrea Agnelli e Aurelio De Laurentiis. Il presidente della Juve non gestisce le trattative, ma dà solamente le direttive. Il Milan è sotto osservazione della UEFA per il bilancio in negativo, ma Elliott avrebbe le possibilità per intervenire sul mercato. Il nome di Simakan è uscito fuori per la difesa, mentre si cerca un vice-Ibra e si sono fatti i nomi di Scamacca, Edouard e Jovic. Per la Juventus, invece, solo colpi a costo zero, dato che non può spendere. Per questo motivo, potrebbe arrivare Fernando Llorente, ai margini del Napoli“. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<