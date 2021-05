L’Atletico punta Bentancur, la Juve pensa a uno scambio

Il centrocampista nel mirino del club spagnolo

Quella ormai in via di conclusione è stata probabilmente la peggior stagione in bianconero di Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguagio, reduce da un 2020 costellato di ottime prestazioni, ha fatto molta fatica nel nuovo ruolo affidatogli da Pirlo. LA sua inadeguatezza alla cabina di regia compare nella lista delle pochissime certezze raccolte dalla Juve durante questa annata. Il classe '97 è un eccellente interditore, molto abile nel 'lavare' i palloni sporchi e nel rifinirli. Ma certo non ha la visione, né i tempi di gioco, dei grandi registi. La scelta, reiterata oltre che scellerata, di Pirlo di continuare a provarlo in quel ruolo, è costata al giocatore una stagione fatta di prestazioni al di sotto della sufficienza. È anche per questo che ora il nome di Bentancur compare sempre più spesso tra le notizie di mercato. Ovviamente, a mettere in discussione il suo futuro in bianconero è anche la sua quotazione. Un valore che, considerando età, discreta esperienza e potenzialità, resta comunque molto alto.