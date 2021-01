Laporta: “Vicini ad ingaggiare Cristiano Ronaldo, poi abbiamo scelto Ronaldinho e non me ne pento”

TORINO – La Juventus ha iniziato al meglio il nuovo anno, infilando tre vittorie di seguito contro Udinese, Milan e Sassuolo, e preparandosi alla partita di questa sera in Coppa Italia contro il Genoa, che precede la sfida in programma a San Siro domenica sera contro l’Inter. I bianconeri cercheranno il passaggio del turno questa sera per poi concentrasi sul Derby d’Italia, snodo importante di questo gennaio pieno di impegni. Della partita di questa sera, per preservarlo in vista della partita di domenica, non sarà Cristiano Ronaldo, che godrà così di un turno di riposo.

Ronaldo sta vivendo un grande inizio di stagione, con i 15 gol in 16 partite segnati da inizio stagione che stanno spingendo il recupero della Juventus, quarta in classifica a meno sette dal Milan primo, ma con una partita in meno. Di Cristiano Ronaldo ha parlato il candidato alla presidenza del Barcellona Joan Laporta, già numero uno dei blaugrana, che intervistato dai microfoni di El Larguero ha parlato anche del portoghese, che poteva essere un giocatore del Barcellona: ​”Stavamo per ingaggiare Ronaldinho e Rafa Márquez e allora l’agente del messicano ci propose di ingaggiare un ragazzo di nome Cristiano Ronaldo, che in quel momento era allo Sporting Lisbona. Mi dissero: “l’ho già venduto allo United per 19 milioni, ve lo lascio a 17″, solo che avevamo già investito su Ronaldinho in quel ruolo e pensavamo fosse coperto. Lo abbiamo bocciato e non me ne pento.”

Poi le parole su Messi e sul suo possibile addio: “Offerta del Real Madrid per Messi? Non ci fu nulla, ma ci fu un’offerta incredibile dell’Inter. Si parlava di un valore vicino alla clausola di allora, dissi no e me ne fecero una più alta ancora, ma non cambiai idea.”

