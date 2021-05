Lapo: “Storia e maglia meritano rispetto. Svegliatevi tutti”

Le parole di Elkann dopo la sconfitta di ieri sera

La Juventus ha perso ieri sera contro il Milan per 0-3, in una partita che i bianconeri dovevano vincere a tutti i costi e che invece ha complicato la strada per la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Andrea Pirlo è infatti fuori dalla zona Champions, con le ultime tre partite che daranno da vincere a tutti i costi, sperando in qualche passo falso delle squadre davanti in classifica.