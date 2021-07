Lapo risponde alle accuse: “Io ho sempre fatto male a me stesso. C’è invece chi fa male agli altri”

Lapo Elkann ha risposto alle provocazioni ricevute

Nella giornata di ieri è iniziata ufficialmente l'era 2.0 di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juve , con il ritorno dei volti piu illustri alla Continassa. Si sono presentati infatti i vari, Ramsey, Kulusevski, De Ligt e per ultimo il piu atteso di tutti, Cristiano Ronaldo che sembra cosi confermare la sua permanenza sotto la Mole. Per la certezza assoluta bisognerà attendere qualche giorno ancora, ma la sensazione è che il fenomeno di Funchal vuole provare ancora una volta a portare la Champions a Torino.

Ma quella di ieri è stata una giornata intensa anche per vicende extra calcistiche che, riguardano principalmente uno dei membri della famiglia Agnelli. Stiamo parlando di Lapo Elkann, il quale negli ultimi giorni ha ceduto la sua 'Garage Italia' ad una società Svizzera tra lo stupore generale. Questo ha suscitato la reazione di tutti gli addetti ai lavori e non e a tal proposito è voluto intervenire anche il giornalista del Fatto Quotidiano Ettore Boffano che ha pubblicato un post al veleno nei suoi confronti: "Lapo Elkann va lasciato stare. Dovrebbe vergognarsi di se stesso, e dovrebbero vergognarsi coloro che gli sono vicini e non gli impediscono di dire e fare strozzate. Ma va trattato con pietà".