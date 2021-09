Lapo festeggia la vittoria: “Va bene sudarsela, ma così si esagera”

Il commento social del rampollo della famiglia Agnelli

La Juventus ha ottenuto ieri sera la prima vittoria in campionato: dopo i pareggi contro l'Udinese alla prima giornata e contro il Milan nella penultima, intermezzati dalle sconfitte contro Empoli e Napoli, i bianconeri hanno conquistato ieri sera i tre punti contro lo Spezia, in una partita non facile ma che i bianconeri hanno vinto con grande carattere, controrimontando la squadra di Thiago Motta andata in vantaggio per 2-1 all'inizio della ripresa. Una partita dove la Juventus ha finalmente tirato fuori il carattere, e nella quale anche tutta la panchina ha partecipato attivamente alla sofferenza bianconera: sia i subentrati che coloro che sono rimasti seduti, hanno aiutato la squadra, i primi con le loro prestazione, rispondendo alle parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa, i secondi con il costante aiuto e tifo nei confronti dei compagni, con i festeggiamenti per il 2-3 finale di De Ligt che hanno dimostrato l'unione dello spogliatoio e una ritrovata coesione.