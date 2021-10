Lapo festeggia: “Avanti guerrieri”

Messaggio via Twitter del rampollo di casa Agnelli dopo la vittoria ottenuta ieri sera contro la Roma

La Juventus si è imposta ieri sera sulla Roma tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, conquistando la quarta vittoria consecutiva in campionato. I bianconeri, dopo i tre punti ottenuti prima della sosta contro Spezia, Sampdoria e nel derby con il Torino, si sono imposti a Torino per 1-0 nei confronti della Roma, migliorando la loro classifica e portandosi a ridosso delle zone nobili: l'Inter terza dista solo tre punti, e proprio domenica i bianconeri scenderanno in campo a San Siro per continuare la loro rimonta, dopo un inizio campionato che li ha visti conquistare solamente quattro punti nelle prime quattro partite.