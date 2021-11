Lapo fa gli auguri di pronta guarigione ad Osimhen: “Torna presto, ti aspettiamo in campo”

Lapo Elkann ha postato un messaggio di auguri all'indirizzo dell'attaccante del Napoli

redazionejuvenews

La giornata di campionato che è appena trascorsa ha regalato grandi colpi di scena e altri, potrebbero nascere nei posticipi di oggi. La Juve, grazie alla vittoria contro la Lazio è riuscita a risalire qualche posizione in classifica, raggiungendo proprio i biancocelesti a 21 punti e mettendo nel mirino l'Atalanta di Gasperini. I bergamaschi infatti, saranno i prossimi avversari della Vecchia Signora e il distacco in classifica ora, dista appena 4 punti. Ecco perche servirà a tutti i costi vincere e dare un bel segnale al campionato, anche per quelle che al momento sembrano essere irraggiungibili come Inter, Milan e Napoli ma che, con qualche passo falso e degli scontri diretti a favore, possono ritornare alla portata dei bianconeri.

Ma c'è anche da registrare una nota negativa e sfortunata del big match di ieri tra Inter e Napoli che, vede coinvolto l'attaccante partenopeo Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano ha infatti subito un duro infortunio che hanno evidenziato fratture multiple scomposte dell'orbita e dello zigomo sinistro. Conclusione? Il calciatore dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico e costretto a restare lontano dal campo per almeno un mese che, sommato a quello in cui partirà per la Coppa d'Africa, vorrebbe dire che i tifosi del Napoli potranno rivedere il loro gioiello per i primi di febbraio.

In tanti si sono uniti attorno al calciatore per fargli sentire la loro vicinanza e per augurargli una pronta guarigione. Cosi come ha fatto anche Lapo Elkann, il quale si è lasciato andare ad un gesto di grande sportività e che va oltre i colori, pubblicando quanto segue sul suo account Twitter: "Auguri di pronta guarigione a Osimhen. Il Napoli ha bisogno di te. Anche noi tifosi che apprezziamo il bel calcio ti aspettiamo presto in campo". Nell'attesa di rivederlo presto in campo, facciamo anche noi i piu sentiti auguri di pronta guarigione ad Osimhen.