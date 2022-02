Lapo esalta Vlahovic e Zakaria: “Che bello presentarvi così, mentalità”

L'imprenditore e tifoso della Juventus ha esultato attraverso le sue pagine social dopo la vittoria ottenuta ieri sera dai bianconeri contro il Verona

La Juventus è tornata in campo ieri sera dopo la sosta per le nazionali, e lo ha fatto vincendo contro il Verona la partita valevole per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato italiano di Serie A. Tra le mura amiche dell'Allianz Stadium , tutto esaurito nella sua capienza ancora ridotta al 50%, , i bianconeri si sono imposti per 2-0 sulla squadra di Igor Tudor, grazie ai gol dei due nuovi acquisti di gennaio, Dušan Vlahovic e Denis Zakaria . Una partita controllata e comandata per tutta la sua durata da parte della Juventus , al netto delle solite amnesie ad inizio ripresa.

Massimiliano Allegri potrà quindi essere contento dei nuovi acquisti e dell'impatto che hanno avuto sulla squadra, soprattutto visto il periodo pregno di impegni che attende la Juventus: già giovedì i bianconeri scenderanno in campo contro il Sassuolo nel match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia , e domenica saranno attesi dallo scontro diretto per il quarto posto con l'Atalanta , quando Dybala e compagni arriveranno ospiti al Gewiss Stadium di Bergamo. Poi a fine mese ci sarà anche il ritorno della Champions League , con la Juventus impegnata contro il Villareal .

Un inizio di febbraio che migliore Allegri non poteva augurarsi, con la squadra che ora dovrà continuare ad affinare la sua intesa e a fare gruppo più possibile, per cercare di centrare i primi quattro posti per la qualificazione alla Champions League del prossimo anno, e per provare ad arrivare più in avanti possibile in Coppa Italia e in Europa. Tutto l'ambiente ha esultato per la vittoria di ieri sera, e tra le esultanze non è mancata quella di Lapo Elkann, che attraverso il suo profilo Twitter ha salutato la vittoria dei bianconeri e i due nuovi arrivi.