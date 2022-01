Lapo Elkann: “Sarebbe bello avere tanti Chiesa in diversi ruoli”

Lapo Elkann ha rilasciato delle dichiarazioni sulla stagione in corso

SULLA JUVE - "Io sono portato a guardare a squadre come Ajax e Sporting, che ha vinto lo scudetto l’anno scorso in Portogallo: vivai forti, giovani forti. Il povero Chiesa si è fatto male ma sarebbe bello avere tanti Chiesa in diversi ruoli. Più talenti italiani, come Locatelli, in più aree del campo e meno stranieri. Un discorso che vale per tutta la Serie A, che dovrebbe investire di più sui ragazzi. Intanto, però, mi preparo al mio prossimo grande conflitto di interesse calcistico, che sembra ormai inevitabile".

SULLA LOTTA SCUDETTO - "L'Inter è al meglio, Milan e Napoli no e nonostante tutto l'Inter non è fuggita. Quindi per questo deve preoccuparsi Inzaghi. Ieri si è mangiata diverse occasioni l'Inter. Devi stare attento quando gira così. Spreca troppo, se non fai gol poi arriva il nervosismo. L'Inter è fortissima, ma deve fare attenzione. Il Milan lo scorso anno ha fatto esperienza, non crollerà come successo un anno fa. Il Napoli è stato decimato ma è ancora lì. Non sono particolarmente addentro nelle cose juventine. Non conosco le problematiche interne e non ci voglio entrare. Sono coinvolto emotivamente come tifoso. E da tifoso dico che se lo scudetto non lo vince la Juve mi piacerebbe lo vincesse il Napoli. Ma tutto lascia pensare che se lo contenderanno Milan e Inter e l’Inter è più forte”.