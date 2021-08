Lapo Elkann: “Nonostante qualche passato diverbio, felice di salutare il Presidente Commisso”

Lapo Elkann ha postato un tweet

Nella giornata di oggi le maggiori attenzioni sono tutte rivolte alla chiusura del mercato e agli ultimi colpi che questo potrebbe regalare da qui al termine. In casa Juve ci sono da registrare dei movimenti in uscita, con i prestiti di Nicolò Fagioli che, andrà a farsi le ossa alla Cremonese, cosi come Ranocchia che, andrà invece al Vicenza.

Ma tra una trattativa e l'altra, c'è stato anche il tempo per un membro della 'famiglia Juventus' di poter partecipare ad un particolare evento che ha avuto luogo a Coverciano. Stiamo parlando di Lapo Elkann, il quale si è recato in visita per ricevere il premio Uefa Fondation For Children Awards 2021, come documentato anche dallo stesso Lapo attraverso un post sul suo account Twitter, in cui ha colto l'occasione anche per 'riallacciare' i rapporti con il patron della Fiorentina, Rocco Commisso.