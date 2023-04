Lapo Elkann: “Juve-Sporting? Un derby in famiglia, tutti a cena insieme”

La Juventus si prepara a scendere in campo contro lo Sporting Lisbona , in quella che sarà una partita speciale per Lapo Elkann . Il suo " meraviglioso e specialissimo derby in famiglia " lo ha descritto a Tuttosport. " Sono qui a Torino con mia moglie Joana, portoghese, e suo figlio . Ovviamente andremo alla partita e io farò un tifo sfegatato per la mia Juve . Certo, vincendo il match rischio di essere cacciato di casa … Ma lo corro volentieri" - con riferimento a sua moglie tifosissima dello Sporting. E se vincessero i portoghesi? Lapo risponde così: "Beh, in quel malaugurato caso Joana dovrebbe inventarsi qualcosa di super per farmi assorbire la delusione e quindi coccolarmi per bene".

Spiega poi come lui e il numero uno dello Sporting Lisbona, Varandas, si siano conosciuti grazie alla moglie Joana. "Mi ha fatto conoscere il presidente dello Sporting, Frederico Varandas, un medico che è stato in Afghanistan, persona squisita e di qualità. E’ stato naturale trascorrere la vigilia assieme. Il mio cuore è bianconero, ma non mi impedisce di rispettare il mio avversario, anzi… La Juve prima di tutto, nel mio cuore. In Italia ho anche una seconda squadra che è il Napoli, anche per via di mia nonna Marella. In Portogallo, invece, abbraccio proprio lo Sporting. Però in questa occasione zero divisioni, solo 'Forza Juveeee'. La cena è stata all’insegna dell’amicizia fraterna, a base di ottimo cibo italiano".