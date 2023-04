Lapo Elkann: “Giocatori contiamo su di Voi. Con unione tutto è possibile”

Il tifoso bianconero ha caricato la squadra in vista della partita di stasera contro lo Sporting Lisbona valvole per il ritorno dei quarti

Giornata di grande importanza per la Juventus quella odierna: i bianconeri infatti saranno impegnati su due fronti differenti. Da un lato c'è attesa per la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI, chiamato a decidere sulla penalizzazione di 15 punti inflitta ai bianconeri, dall'altro la squadra di Massimiliano Allegri sarà impegnata nell'importante trasferta in Portogallo contro lo SportingLisbona.