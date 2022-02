Lanzafame si ritira: “Il mio ricordo più bello? L’esordio con la Juve, club dove sono cresciuto”

il giocatore ha parlato

redazionejuvenews

Davide Lanzafame, ex giocatore della Juve, si è ritirato dal calcio giocato. L'attaccante ha rilasciato un'intervista ai microfoni di calciomercato.com dove ha parlato anche del club bianconero: "Ritiro? Dico sempre che anche quando si è pronti a lasciare il calcio non si è mai pronti per davvero. Da quando ho sei anni mettevo gli scarpini tutti i giorni, già ora che non mi succede da qualche giorno ho una crisi d'identità. Un po' sono spaventato, come penso lo sarebbe chiunque. Rimanere nel mondo del calcio? L'obiettivo è quello, ma non deve diventare un'ossessione. Se succederà lo sarà in maniera naturale, altrimenti farò altro.

Momenti più belli della mia carriera? Ne scelti tre. Al primo posto metto sicuramente l'esordio con la Juventus, il club dove sono cresciuto; poi scelgo le esperienze tra Bari, Parma e Perugia, per motivi diversi sono state le tre tappe più importanti della mia carriera in Italia e dove ho ricordi positivi. Infine prendo il mio percorso in Ungheria, cinque anni tra Honved e Ferencvaros durante i quali sono stato benissimo facendo diventare quel Paese il mio punto di riferimento. Momento più difficile? Inutile girarci intorno, il periodo della squalifica. Sono stato 16 mesi senza contratto e senza poter giocare.

E' stato molto complesso, ma anche formativo: mi ha consentito di guardare la realtà e diventare professionista per una seconda volta. E sono orgoglioso di avercela fatta di nuovo, ripartendo da Perugia che mi ha dato la possibilità di ricominciare. Amici nel mondo del calcio? Tanti conoscenti, ma gli amici veri rimangono pochi e sono tutti fuori da questo sport. Però posso dire di aver conosciuto persone speciali come Giacomazzi, Crespo, Inler, Chiellini... insegnanti di vita che mi hanno lasciato qualcosa d'importante, i loro consigli me li porto dietro ancora oggi. Se ho qualche rimpianto? No, zero. Ed è una delle cose di cui mi vanto".