Lanzafame: “Allegri è una certezza, ma deve aggiungere qualcosa”

Sul campionato di Serie A: "Lo seguo sempre, è un campionato interessante e più livellato rispetto al recente passato in cui le milanesi sono sopra le altre e subito dietro ci sono le altre. Mi affascina il Napoli di Spalletti, perché nonostante abbia perso delle individualità importanti può contare su un collettivo interessante. Nella Juve bisognerà capire come si integreranno due fuoriclasse come Pogba e Di Maria, senza dimenticarci che sono arrivati altri calciatori molto forti come Kostić e Bremer. Purtroppo non sono riusciti a trattenere de Ligt, uno dei top tre del futuro, e Chiellini che è andato negli Stati Uniti".

Su Mancini, probabile acquisto della Juventus: "Tommaso è in possesso di una grande struttura, per me è un ragazzo ancora giovane che si deve ancora formare dal punto di vista della malizia: un conto è giocare in Primavera 2, un altro in prima squadra. Ha delle qualità importanti, ha un fisico veramente imponente che necessita ancora di lavoro. Il nostro calcio ha bisogno di puntare sui giovani italiani, sicuramente potrebbe essere questo tipo di profilo. Se dovesse arrivare alla Juve, sarebbe in prospettiva un colpo importante. E' un ragazzo che se cresce dal punto di vista mentale e si smalizia potrebbe essere un grande valore aggiunto. Anche perché non bisogna mettere il giovane in difficoltà, devi concedere libertà nel capire gli errori. Il percorso prospettato, Primavera e poi U23, potrebbe essere la giusta soluzione per lui".