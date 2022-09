Landucci: “Problemi risolvibili, dobbiamo lavorare. Di Maria tartassato…”

Marco Landucci , vice-allenatore della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a DAZN, parlando dopo la sconfitta con il Monza . Ecco le sue parole: "Predominio territoriale, dobbiamo fare meglio ma chiamamento l’espulsione ha condizionato la partita. Angel è stato tartassato, ci è caduto. Izzo usa queste tattiche, lui ha reagito e mi dicono che l’espulsione è stata giusta. E’ il momento di chiacchierare poco e fare i fatti. Parlare non serve, dobbiamo fare meglio. Abbiamo accusato la botta di mercoledì, ma sono scuse e dobbiamo stare zitti e pedalare. Non è contento nessuno, è normale sono situazioni difficile e il momento è difficile. Non sono contento i tifosi, nemmeno noi. C’è solo da lavorare e fare meglio. Facciamo delle buone parti di partite poi smettiamo. Vogliamo fare ma non riusciamo a fare. Dobbiamo iniziare a fare meglio tutti quanti, e remare nella stessa direzione".

Sul gruppo: "E' sempre stato sano. Non ci sono problemi con nessuno. Quando mancano 4/5 giocatori si sente la mancanza ma non è una scusante. Dobbiamo fare meglio, non trovare scuse. Mettere la testa su e fare meglio. Se i problemi sono risolvibili o meno? No sono risolvibili. Bisogna fare meglio e lo faremo. Non vorrei essere ripetitivo ma stasera non possiamo dire altrimenti: dobbiamo fare meglio tutti. Non ci arrendiamo, le partite vanno avanti, bisogna giocare e prepararci benissimo per le prossime. Oggi sembra tutto nero, bisogna ritrovare l’azzurro".