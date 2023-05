Lamela festeggia: “Ricorderò per sempre questa serata”

Erik Lamela, calciatore del Siviglia, ha detto la sua dopo la vittoria, con il suo gol decisivo, contro la Juventus in EL.

Erik Lamela, calciatore del Siviglia, ha detto la sua a Movistar + dopo la vittoria con la Juventus in semifinale di Europa League. Ecco le sue parole: "Che altro posso chiedere? È stato incredibile fin dal primo minuto. In un anno che per noi è stato così complicato guarda dove siamo ora.