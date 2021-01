L’allenamento di oggi: scarico per chi ha giocato con il Milan. Domani seduta al mattino

TORINO – Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato il report dell’allenamento di oggi allo Juventus Training Center (Continassa) in vista del prossimo match di Serie A contro il Sassuolo e dopo la grande vittoria a San Siro contro il Milan: “E’ un gennaio di fuoco quello che è entrato nel vivo per i bianconeri. Dopo aver segnato 7 gol in 2 partite nel 2021, non bisogna togliere il pedale dall’acceleratore: a Torino, domenica sera, arriva il Sassuolo, che benissimo sta facendo in questa stagione. Ecco perché la squadra, di rientro da Milano, si è ritrovata in tarda mattinata alla Continassa: nel menu di giornata scarico per i protagonisti di San Siro, possessi palla e partitella per il resto del gruppo. Gruppo che domani si ritrova al Training Center di nuovo al mattino”.

In merito alla vittoria di ieri ha parlato in conferenza stampa Andrea Pirlo, tecnico dei bianconeri, elogiando la prestazione dei suoi: “Era una partita importante per noi stessi, eravamo concentrati su quello che dovevamo fare noi a prescindere dai risultati degli altri. Era importante avere questo spirito, quello di una squadra che vuole comandare il gioco e viene in questo campo, contro la prima in classifica, per vincere. Chiesa? Il suo ruolo è quello, lo abbiamo preso per trovarlo nell’uno contro uno negli ultimi 30 metri e lo fa benissimo. Abbiamo fatto una buona gara, Rabiot era fresco e aveva voglia di giocare, quando è in queste condizioni può fare qualsiasi cosa, nemmeno lui sa ancora quante potenzialità ha da esprimere. Il gol subito? C’è il fallo su Rabiot e il gioco si dovrebbe fermare, poi vengono gli errori della squadra: non eravamo messi benissimo e siamo scappati un po’ tardi. Le scelte? Ho la fortuna di poter scegliere partita dopo partita in base a quello che cerchiamo e come giocano le altre squadre. Avevamo bisogno che Dybala ritrovasse la forma fisica e la sta recuperando, ma lo aspettiamo ancora al 100%“.