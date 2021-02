L’allenamento di oggi al JTC

L'allenamento di oggi alla Continassa

TORINO - Il sito web ufficiale della Juventus ha riportato il report dell'allenamento di oggi in vista della prossima sfida di Serie A contro l'Hellas Verona in campionato. Questa la nota: "Squadra al lavoro al mattino alla Continassa. Allenamento con il sole per la Juve, che si è ritrovata questa mattina alla Continassa per continuare la preparazione di Verona-Juve. La trasferta di Verona è importantissima e insidiosa: c’è da dare continuità alla vittoria ritrovata lunedì sera, c’è da non perdere distacco dalle prime in classifica. Seduta intensa, quindi, per la squadra, che ha lavorato su esercitazioni tattiche, si è concentrata sui possessi palla per concludere con la partitella. Domani vigilia e nel tardo pomeriggio trasferimento verso la città scaligera: alle 13.30 Mister Pirlo risponderà in diretta ai giornalisti collegati da remoto nella consueta conferenza stampa – in diretta come sempre su Juventus TV - dopodiché la squadra scenderà in campo per allenarsi".