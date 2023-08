L’Ajax su Bonucci: il centrale apre al trasferimento in Olanda

Il nuovo direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli sta lavorando per garantire a Massimiliano Allegri la squadra al completo per l'inizio della Serie A; e sta cercando di piazzare i giocatori che non fanno più parte del progetto tecnico dell'allenatore toscano. Se per Zakaria sono avviati i contatti con il WestHam, il dirigente sta cercando una soluzione per Leonardo Bonucci, messo fuori rosa.