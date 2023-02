Lafont: “Juve favorita ma per noi è una grande opportunità. Su Vlahovic…”

La Juventus scenderà in campo domani contro il Nantes nella partita di ritorno degli spareggi per l'accesso agli ottavi di Europa League. Il portiere e capitano dei francesi Alban Lafont, ha presentato la partita in conferenza stampa: "Sappiamo l'importanza della partita di domani, ci sentiamo bene. È una gara importante, non capita spesso di giocare gare così in carriera. Per noi, per il Nantes, è una grande opportunità".