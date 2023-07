LAFC, brutta sconfitta per l’ex Juve Chiellini: “Risultati non accettabili”

Le parole dell'ex difensore della Juve Giorgio Chiellini dopo la sconfitta per 2-1 dei suoi LAFC contro gli LA Galaxy

Brutta sconfitta per i Los Angeles FC dell'ex Juve Giorgio Chiellini, battuti 2-1 nel derby californiano contro i LA Galaxy. Al termine della partita l'ex difensore bianconero ha ammesso: "Non è stato il nostro miglior match ma siamo tristi perchè è stata una sfida equilibrata, nel secondo tempo eravamo in controllo".